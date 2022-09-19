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Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Noktayı koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Arda Güler'le ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 00:21
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Jesus: Arda hazır değil

Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Noktayı koydu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçından sonra Arda Güler'le ilgili soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Jesus, şunları söyledi:

"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu, herkes görmek ister, herkes o oynadığında mutlu oluyor görmekten. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Ama hazır olduğunu düşünmüyorum. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Adım adım ilerlemeli, kendini geliştirmeli. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Toplu oyunda yetenekli, iyi ama topsuz oyunda hala bazen ne yapması gerektiğini bilemeyebiliyor. Ama futbol sadece yetenek değil. Başka şeyler de var, eklemeniz gerekiyor. Arda da Türk milli takımının geleceği olacak. Buna tartışılmaz bir şekilde inanıyorum."

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