Jesus Benzema'yı üzdü

Editör: Barış Atakan
Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Karim Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad ile Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal karşı karşıya geldi.
Kral Fahd Sport City stadında oynanan maçı Portekizli çalıştırıcının takımı Al Hilal 3-1 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada yeni transfer Milinkovic-Savic, 45+3'de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti.
Benzema'nın takımı Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.
Karşılaşmada Benzema 79'da penaltı kaçırdı ve takımına beraberlik golünü kazandıramadı.