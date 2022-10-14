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Böylesi görülmedi: Jorge Jesus tarihe geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, daha şimdiden sarı lacivertli kulübün tarihine geçti

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 19:20
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Jesus Fenerbahçe'de bir ilki başardı

Böylesi görülmedi: Jorge Jesus tarihe geçti
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda dördüncü hafta maçında Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaka takımını deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertli takım böylece puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe, gruptaki son maçında Fransa'nın Rennes takımıyla liderlik mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe, ön elemelerle birlikte gruptaki son 8 maçını da kaybetmedi. 6 galibiyet 2 beraberlikle kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik döneminlerinden birini yaşamış oldu.

Fenerbahçe, kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz karşılaşmalık dönemde yaşamıştı.

AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi. Bunu başaran teknik direktör Jorge Jesus da kulüp tarihine geçmiş oldu.

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