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Jesus'tan olay hareket: Maçtan sonra futbolcularını topladı ve bakın ne yaptı

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçtan sonra teknik direktör Jorge Jesus futbolcularının hemen soyunma odasına gitmesine izin vermedi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:37
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Jesus Giresunspor maçından sonra futbolcularını bırakmadı

Jesus'tan olay hareket: Maçtan sonra futbolcularını topladı ve bakın ne yaptı
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Fenerbahçe, ligin 14. haftasında Kadıköy'de Giresunspor'a 2-1 yenildi. Sarı lacivertli takım 9 maç sonra ilk kez mağlup oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada penaltı kazandı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla ceza sahasına hareketlenen Ferdi, Arias'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için 19. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

Golün ardından oyun orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, 13. dakikada sarı kart gören Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka pozisyon olmayınca soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe karşısında zaman zaman etkili gelen Bitexen Giresunspor, 72. dakikada Borja Sainz Eguskiza'nın golüyle beraberliği yakaladı. Golün ardından Fenerbahçe rakip yarı sahada daha sık görülse de 83. dakikada Serdar Aziz'in hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Borja Sainz Eguskiza kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Kalan bölümde Fenerbahçe beraberlik golünü bulamadı ve müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Giresunspor karşılaşması öncesinde ligde tek mağlubiyetini yine 10 kişi kaldığı müsabakada Konyaspor'a karşı yaşayan sarı-lacivertliler, 9 maç aranın ardından 2. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sahadan ayrılmaya hazırlanırken teknik direktör Jorge Jesus devreye girdi.

Sarı lacivertli taraftarların çağrısı üzerine futbolcularını toplayan Jesus, tribünleri alkışmalarını istedi.

Futbolcular da toplanarak tribünleri alkışlarken, Jesus bu şekilde özür diletmiş oldu.

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