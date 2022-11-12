Jesus'tan flaş itiraf

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Jesus, şunları söyledi:

"Bu sonucu beklemiyorduk. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik. Ancak hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik oynamamız gerekiyor."