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Jesus'tan flaş itiraf

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:59
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Jesus Giresunspor maçından sonra konuştu

Jesus'tan flaş itiraf
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Jesus, şunları söyledi:

"Bu sonucu beklemiyorduk. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedi. İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik. Ancak hala lideriz. Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybettik. Bu gösteriyor ki, bizim maç kaybetmemiz için eksik oynamamız gerekiyor."

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Ali Bozkurt
12.11.2022 20:06
Yav he he jesus he lig sonunda feneri göreceğiz de bakalım sen lig sonunu görebilecekmisin  
 
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