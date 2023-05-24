Jesus kupada tek değişiklik yaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig maçına kıyasla tek değişiklik yaptı.

Jesus kupada tek değişiklik yaptı

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı. Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren Portekizli çalıştırıcı, kanatları ise Arda Güler ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'nin yanı sıra Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.

Jorge Jesus, lig maçında görev alan Emre Mor'u ise bu karşılaşmada tercih etmedi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, bu karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

TRİBÜNLER DOLU
Fenerbahçeli taraftarlar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına da son lig maçına benzer ilgiyi gösterdi.

Sezon boyunca tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, bu mücadelede ise son lig maçında olduğu gibi tribünlerde yer yer boşluklar bıraktı. (AA)

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