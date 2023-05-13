Jesus vazgeçilmezi iki bin altı yüz on dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'de Attila Szalai, bu sezon Jorge Jesus’un en güvendiği isim oldu.

Jesus vazgeçilmezi iki bin altı yüz on dakika sahada kaldı

Jorge Jesus’un değişmezleri arasına giren Szalai, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 31 maçında tam 29 kez sahaya çıktı.

Toplam iki bin altı yüz on dakika sahada kalan Szalai, 2 de fileleri havalandırdı.

Geçen sezon maç başına yüzde 81 pas isabet oranıyla oynayan Szalai, bu sezon bu oranı yüzde 84’e yükseltti.

Attila Szalai; benzer gelişmeyi hava topu kazanmada ve ikili mücadelede de gösterdi.
2021-2022 sezonunda maç başına 1, 2 olan hava topu kazanma ortalamasını 2'ye çıkardı.

İkili mücadele kazanma oranını da yüzde 47’den yüzde 61'e taşıyan Szalai, başarılı bir grafik sergiledi.


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