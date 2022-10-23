﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde geçen sezonlara oranla çok farklı bir kimliğe büründü.

Sarı lacivertli takım oynadığı futbol ve aldığı sonuçlardan sonra puan cetvelinde de rakiplerle olan farkını gösterdi.

Jesus'un Fenerbahçesi liderliğinin yanı sıra 29 golle ligin en çok gol atan takımı. En yakınındaki Adana Demirspor'un gol sayısı 21. Sarı lacivertli takım Galatasaray'dan tam 19 gol, Beşiktaş'tan da 10 gol fazla attı.

Süper Lig'de 10 maçta 23 puana ulaşan ve 2.3 ortalama tutturan Fenerbahçe, son 6 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapattı.