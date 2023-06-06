Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 sezona çıktı. Sarı-Lacivertliler'e dünyaca ünlü Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus da çare bulamadı. Öte yandan ABD basınından flaş bir iddia geldi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR

ESPN'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti'yi milli takımın başına getiremeyen Brezilya Futbol Federasyonu, Abel Ferreira ve Fernando Diniz'in ardından C planı olarak Jorge Jesus'u düşünüyor. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'ya dönme ihtimali olan Portekizli'nin geleceği merak konusu oldu.

2.20 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Fenerbahçe'nin başında 51 karşılaşmada kenarda yer alan Jesus, 34 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Maç başına puan ortalamasını ise Portekizli, 2.20 sayısını yakaladı