Jesus'a kupa primi. Kazanacağı rakam belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı



Fenerbahçe uzun süredir istediği lider ruhlu, kazanma odaklı ve kupa alışkanlığı olan bir teknik adama sonunda kavuşmuştu. O da Jorge Jesus. Portekiz Ligi’nde Benfica ile fırtına esmiş ve Sporting Lizbon’da da aynı başarıyı göstermişti. Güney Amerika’da da Copa Libertadores ile birlikte tam 17 kazanan Jesus’tu. Beklentiler çok büyüktü, ikna sürecinde yoğun mesailer harcanmış, çok ciddi bütçeler konuşulmuştu.

DERBİ YENİLGİSİ TARTIŞMA YARATTI

Jesus'la, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı hedefleyen, Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitme planı olan Kanarya önce son 16'da Sevilla'ya elendi, Avrupa'ya havlu attı. Uzun süre Galatasaray'ın arkasında lig yarışını sürdüren Sarı-Lacivertliler salı günü Aslan'ın, MKE Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanmasıyla şampiyonluğu da ezeli rakibine kaptırmıştı. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu kaptırdığı ezeli rakibi Galatasaray'a son maçta da 3-0 kaybetti. Derbide ortaya koyulan performansla birlikte Fenerbahçe sportif anlamda tam olarak dibe vurdu. Jorge Jesus'un bu karşılaşmada yaptıkları ise yönetim kurulu içinde tartışma yarattı.



JESUS’A KUPA PRİMİ

Fanatik'in haberine göre; yaşanan bu olaylar sonrası yöneticilerin bir bölümü, daha fazla Jorge Jesus'la devam edilmemesi yönünde görüş belirtip, "Kupa finaline Jesus'la çıkmak hata olur. Takımla bağlar kopmuş" yorumunda bulundu. Tecrübeli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte senelik maliyeti yaklaşık 5 milyon Euro. Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde Jesus ayrıca 500 bin Euro prime hak kazanacak.