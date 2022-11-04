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Jesus: Köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek için son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 05:52
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Jesus'tan Dinamo Kiev maçı sonrası flaş açıklama

Jesus: Köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-0 yenerek grubunu lider bitiren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, düzenlenen basın toplantısında son 16 turuna kalmanın kendileri için önemli bir avantaj oluşturduğunu söyledi.

Avrupa'da güzel bir performans sergilediklerini dile getiren Jesus, "Direk olarak son 16 turuna kaldık. Grubumuzu 1. sırada bitirerek play-off etabını maç yapmadan geçme fırsatı yakaladık. Bu iyi bir durum. Oyuncularım harikaydı. Avrupa'da güzel performans sergilediler. Grubumuzu mağlup olmadan tamamladık. Şimdi kuraları bekleyeceğiz ama büyük hedefimizin lig olduğunu bilerek bekleyeceğiz. Bugün almış olduğumuz sonuç takıma moral ve güven veriyor." diye konuştu.

Bu sezon tek mağlubiyetlerini Dinamo Kiev'e karşı 1 kişi eksik oynadıkları ve uzatmalarda kaybettikleri maçta aldıklarını hatırlatan Jesus, "O maçın da 90 dakikası beraberlikle sonuçlanmıştı. Avrupa'da harika performans sergiledik. Bizim hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak değil, Avrupa Ligi'ni kazanmak başka takımların hedefi. Bizden fazla kapasitesi ve ekonomisi olan takımların. Biz tabiri caizse köpek balıkları arasında yer edinmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Jesus, "Ülke puanı için de çok önemli bir durum. Türk takımları Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde puanlar almazsa şampiyon Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. Sivasspor maçına hazırlanacağız. Sivasspor maçı önemli ama galibiyetler öz güven kazandırıyor. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Polonya'da oynadık ama Dinamo Kiev'den fazla taraftarımız vardı." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde final ihtimalleri olup olmadığı yönündeki soruya Portekizli çalıştırıcı, "Blöf yapmıyorum, bilgi ve tecrübem var. Son 16'daki takımlara bakınca Avrupa'nın en iyi liglerinden güçlü takımlar var. Bu turnuvada devam etmek için son 16'da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerçekçi ve mütevazı olmamız da gerekiyor. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Güzel bir kura çekersek daha da güzel olur. Avrupa'da beklentinin üzerinde performans sergiledik." yanıtını verdi.

Öte yandan, maçın ilk golünü kaydeden genç yetenek Arda Güler'in performansına da değinen Jesus, "Arda genç bir oyuncu, henüz 17 yaşında. Onun bacağının boyundan büyük adımlar atmasını istemiyoruz. İnanılmaz yeteneği var. Fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Zamana ihtiyacı var. Taktiksel anlamda da gelişmesi gerekiyor. Şüphe yok ki çok yetenekli bir oyuncu. Zamanla çok daha iyi bir futbolcu olacak. Çok iyi olmak için her şeye sahip." diyerek sözlerini tamamladı.

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