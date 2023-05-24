Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 3-0 yenip finale çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!

Jesus'un açıklamaları şu şekilde;

"Hedefimiz bugün kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Oyuncularım özgüvenli, fiziksel ve mental olarak çok güçlüler. Kaliteli ve güçlü bir oyun sergiledik. Ancak kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum. Umarım finalde yine bu kadar çok Fenerbahçe taraftarı ve bu kadar güzel bir destek olur."

Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde aslında bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da söylerim. Çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu. Biz kaliteli oynuyoruz.

Türk futbolunda şöyle bir problem var. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. 2 ve 3. takım Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken konu. Harika oyuncu, stat ve taraftarlar var. Daha üst sıralarda olunmalı.''

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
Teknik adam Fenerbahçe'deki geleceği hakkında sorulan soruya ise, "Lig henüz bitmedi. Lig bittikten sonra konuşulacak şeyler bunlar." şeklinde cevap verdi.

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