Jesus'tan flaş açıklama: Bu ligin gerçekliği yok!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jesus'tan flaş açıklama: Bu ligin gerçekliği yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Jesus'un açıklamaları şu şekilde;

"Ligin son maçı derbiye denk geldi. Deprem sonrası bu şekilde ligi bitiriyoruz. Deprem nedeniyle bazı maçlar sahada oynanmadan kazanıldı. Bu ligin gerçekliğini ortadan kaldırıyor. Galatasaray maçını kazanmak için oynayacağız."

"Kazanma ihtimalimiz olan bir kupa var. Motive şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda ezeli rakiplerle oynanan bu maçlar her oyuncuyu motive eder. Bu nedenle hazırlanmak zor olmadı."

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