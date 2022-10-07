7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı

Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaka maçından sonra takımını överken 2 futbolcusunun sakatlığı ile ilgili haberi verdi, rövanş maçındaki korkusunu açıkladı

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 07:00
Takip Et

Jesus'tan flaş açıklamalar

Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaka karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Jesus, "Kazanmak önemliydi. Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. Savunmada güvenli bir oyun sergiledik. 2 gol attık ama 4-5 olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Oyuncularının yapmak istediklerini her maç daha iyi anladığını aktaran Jesus, Miha Zajc'ı oynatmaması yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Miha'nın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler benim tercihlerim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler oyuncuları sadece maçta görüyorsunuz ama ben hafta boyunca idmanlarda onları görüyorum. Kariyerim boyunca hep oyuncularıma 'Maçtaki gibi antrenmanlarınızda çalışın.' derim. Antrenmanlar, seçimlerimde çok önemli. O bölgede Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Mert'te var şu anda kendisi sakat. Arao da Beşiktaş maçında sakatlandı. Miha oynayabilirdi, kafamda bu vardı ama sonra Arda'yı oyuna sokmaya karar verdim. Taraftarlar onun oynamasını görmek istiyorlar. Onun da oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkarmak istedim fakat Arda'yı sokmak istedim. Profesyonel anlamda Zajc'ın benimle yaşadığı bir problem yok. Daha kötü durumda olan oyuncular var, mesela Bruma'yı ben buraya çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna yazamadık."

AEK Larnaca Teknik Direktörü Luis Oltra'nın kendisi için kullandığı övgü ifadelerinden memnuniyet duyduğunu aktaran Jesus, Mert Hakan ve Willian Arao'nun sakatlıklarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Meslektaşımın söylediklerinden memnuniyet duyuyorum. Avrupa'da çok fazla tecrübem var. Bu turnuvada 2 defa final oynadım. Bu yüzden normal. Meslektaşımın güzel sözlerinden memnun oluyorum. Beşiktaş maçı sonunda Mert Hakan'ın sakatlığına baktığımızda 3-4 haftalık bir teşhis konuldu. Arao da 4 günde 2 maç yaptı pazar yine maçımız var, bu kadar yoğun takvimde olduğunuzda bu normal. Rotasyonu bu yüzden yapıyoruz. Mert Hakan ve Arao bu yüzden bir süre takımda olamayacak."

Grupta daha önce Rennes ve Dinamo Kiev'i favori gördüğünü ancak oluşan puan durumu sonrasında fikrinin değiştiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Güncel puan durumuna bakınca fikrim değişti. Kiev, Rennes'e kaybetti şu an puanları yok, Kiev dışarıda kaldı. Yarış hala Rennes, Fenerbahçe ve AEK Larnaca arasında devam ediyor. Şu anda 4 puan gerideler ama Kıbrıs'ta zor bir maça çıkacağız. Zor atmosferde oynayacağız. Bu yoğun tempoda umarım başka sakatlık yaşamayız." ifadelerini kullandı.

İki kulvarda oynamanın zorluklarına değinen Jesus, "Büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Büyük takımlar hem kendi liglerinde hem de Avrupa'da yarışırlar, bunu daha önce de söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman ekstra bir gününüz daha oluyor ancak Avrupa'da durum daha karmaşık. Perşembe-pazar oynuyorsunuz, nadiren pazartesi oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
4
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
6
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
7
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿Boca Juniors maçında büyük olaylar: Ölü ve yaralılar var
﻿Boca Juniors maçında büyük olaylar: Ölü ve yaralılar var
﻿Boca Juniors maçında büyük olaylar: Ölü ve yaralılar var
﻿Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı
﻿Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı
﻿Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı
﻿Eskişehir Espark 9 işçi alacak
﻿Eskişehir Espark 9 işçi alacak
﻿Eskişehir Espark 9 işçi alacak
﻿İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
﻿İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
﻿İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.