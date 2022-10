﻿Jorge Jesus kötü haberi verdi, en büyük korkusunu açıkladı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaka karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Jesus, "Kazanmak önemliydi. Her maçı kazanmak önemli ama bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştıracaktı. Savunmada güvenli bir oyun sergiledik. 2 gol attık ama 4-5 olabilirdi. Çok fazla pozisyon ürettik. Takımım şu anda çok öz güvenli. Sahada neredeyse her şeyi en iyi şekilde sergiliyor takımım. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Her defasında daha iyi olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Oyuncularının yapmak istediklerini her maç daha iyi anladığını aktaran Jesus, Miha Zajc'ı oynatmaması yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Miha'nın profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler benim tercihlerim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler oyuncuları sadece maçta görüyorsunuz ama ben hafta boyunca idmanlarda onları görüyorum. Kariyerim boyunca hep oyuncularıma 'Maçtaki gibi antrenmanlarınızda çalışın.' derim. Antrenmanlar, seçimlerimde çok önemli. O bölgede Arao, İsmail ve Crespo'yu değiştirerek oynattık. Mert'te var şu anda kendisi sakat. Arao da Beşiktaş maçında sakatlandı. Miha oynayabilirdi, kafamda bu vardı ama sonra Arda'yı oyuna sokmaya karar verdim. Taraftarlar onun oynamasını görmek istiyorlar. Onun da oynayacağı zamanlar gelecektir. Crespo'yu dinlendirmek için çıkarmak istedim fakat Arda'yı sokmak istedim. Profesyonel anlamda Zajc'ın benimle yaşadığı bir problem yok. Daha kötü durumda olan oyuncular var, mesela Bruma'yı ben buraya çağırdım ama Avrupa Ligi kadrosuna yazamadık."

AEK Larnaca Teknik Direktörü Luis Oltra'nın kendisi için kullandığı övgü ifadelerinden memnuniyet duyduğunu aktaran Jesus, Mert Hakan ve Willian Arao'nun sakatlıklarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Meslektaşımın söylediklerinden memnuniyet duyuyorum. Avrupa'da çok fazla tecrübem var. Bu turnuvada 2 defa final oynadım. Bu yüzden normal. Meslektaşımın güzel sözlerinden memnun oluyorum. Beşiktaş maçı sonunda Mert Hakan'ın sakatlığına baktığımızda 3-4 haftalık bir teşhis konuldu. Arao da 4 günde 2 maç yaptı pazar yine maçımız var, bu kadar yoğun takvimde olduğunuzda bu normal. Rotasyonu bu yüzden yapıyoruz. Mert Hakan ve Arao bu yüzden bir süre takımda olamayacak."

Grupta daha önce Rennes ve Dinamo Kiev'i favori gördüğünü ancak oluşan puan durumu sonrasında fikrinin değiştiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Güncel puan durumuna bakınca fikrim değişti. Kiev, Rennes'e kaybetti şu an puanları yok, Kiev dışarıda kaldı. Yarış hala Rennes, Fenerbahçe ve AEK Larnaca arasında devam ediyor. Şu anda 4 puan gerideler ama Kıbrıs'ta zor bir maça çıkacağız. Zor atmosferde oynayacağız. Bu yoğun tempoda umarım başka sakatlık yaşamayız." ifadelerini kullandı.

İki kulvarda oynamanın zorluklarına değinen Jesus, "Büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor. Büyük takımlar hem kendi liglerinde hem de Avrupa'da yarışırlar, bunu daha önce de söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman ekstra bir gününüz daha oluyor ancak Avrupa'da durum daha karmaşık. Perşembe-pazar oynuyorsunuz, nadiren pazartesi oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.