Jesus'tan taraftara çağrı. Portekizli sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftara sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Jesus'tan taraftara çağrı. Portekizli sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"YARIN HERKES KADIKÖY'E"
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sivasspor karşılaşması öncesi taraftara çağrıda bulunan Portekizli teknik adam, "Yarın herkes Kadıköy'e" ifadelerini yazdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Jesus'un bu paylaşımına çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BERABERE BİTMİŞTİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında çarşamba günü saat 20.30'da sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 0-0 biten mücadelede, ikinci maçta skor anlamında avantajlı konumda olan takım finale çıkacak.

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