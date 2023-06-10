Jesus'un aklı kupada: Kazanmak istiyoruz

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i yenip sezonu kupayla tamamlamak istiyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un açıklamaları;



-Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Ligde sonuna kadar mücadele verdik fakat kazanamadık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar.