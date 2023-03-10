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Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. O ses kaydını Brezilyalı gazeteci yayınladı

Fenerbahçe taraftrına büyük şok! Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Jesus ses kaydında ayrılık için tarih bile verdi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:20
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Jesus'un 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum' dediği ses kaydı ortaya çıktı

Jorge Jesus Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. O ses kaydını Brezilyalı gazeteci yayınladı
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Sevilla mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe taraftarına bir büyük darbe de teknik direktör Jorge Jesus'tan geldi.
Flamengo'nun üst üste aldığı yenilgilerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu iyicen sallanmaya başladı. Flamengo'nun Pereira ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'ten flaş bir aylaşım geldi. Ünlü spor gazetecisi Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydını paylaştı. Son olarak Flamengo'nun Rio derbisinde Fluminense yenilginin ardından Jorge Jesus'un olay kaydını paylaşan Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis sosyal medyada gündem oldu.
"MAYISI BEKLEMEMİZ LAZIM"
Portekizli teknik adamın yayınlanmamak kaydıyla yaptığı açıklamada, "Burada, Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Size ve herkese kucak dolusu" ifadeleri yer alıyor.
Reis, Jorge Jesus, Türk ekibiyle olan sözleşmesinin Haziran'da sona ereceğini ancak Türkiye Ligi'nin Mayıs'ta biteceğini hatırlattı.

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