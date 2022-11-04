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Arda Güler aynı anda 1 değil 2 rekor kırdı

Arda Güler, Dinamo Kiev maçında yıldızlaştı. Ukrayna ekibine karşı 1 gol, 1 asistle oynayan genç yetenek, bu performansıyla Fenerbahçe ve Avrupa'da iki unvanı ele geçirdi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 11:41
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Jesus'un ısrarla şans vermediği arda Güler formayı kaptı. Sahaya çıktı. rekoru kırdı. Hem de 2 kez

Arda Güler aynı anda 1 değil 2 rekor kırdı
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Arda Güler adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin Dinamo Kiev'i 2-0 yendiği karşılaşma bir rekora sahne oldu.

Sakatlığından dolayı uzun süredir istediği kadar şans bulamayan genç futbolcu, Dinamo Kiev deplasmanında sahaya on birde çıktı.

Oynadığı futbolla takımını galibiyete taşıyan Arda Güler, kişisel olarak da önemli bir başarıya imza attı. İlk kez bir Avrupa maçına 11'de başlayan Arda, 23. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Sarı-lacivertli ekibin yıldızı böylece, 17 yıl 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

Arda'nın, Dinamo Kiev maçındaki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün pasını veren Arda Güler, Borussia Dortmund'lu Jude Bellingham'ı geçerek, Avrupa kupaları grup aşamasında gol ve asist üreten en genç oyuncu unvanını da elde etti.

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