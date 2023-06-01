Jesus'un koltuğuna flaş aday. İtalya basınının iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, sarı lacivertli takım için Vincenzo Montella iddiası ortaya atıldı.

"MONTELLA ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR"

Sport Italia'nın haberine göre; Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye yakın olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Haberde İtalyan teknik adamın Türkiye'de kalacağı ancak yeni bir deneyim için Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

"JESUS'UN YERİNE MONTELLA"

Sarı lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerini doldurabilecek yeni bir teknik direktör aradığı belirtilirken, Montella'nın Fenerbahçe için en sıcak isimlerden biri olduğu ifade edildi.

TÜRK MEDYASI DA YAZMIŞTI

Tarihler 25 Mayıs 2023’ü gösterdiğinde; Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe’nin Montella ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Portekizli hocanın geleceğine Türkiye Kupası’nda takımın göstereceği performansın da etkili olacağı ifade edildi.