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46 günde tam 11 resmi maç yapan Fenerbahçe bu hafta bay geçiyor

Fenerbahçe için bu hafta dinlenme zamanı...

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:00
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Jesus'un öğrencileri sadece 46 günde tam 11 resmi maç oynadı

46 günde tam 11 resmi maç yapan Fenerbahçe bu hafta bay geçiyor
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Fenerbahçe, sezona yoğun bir fikstürle girdi.

Jesus'un öğrencileri sadece 46 günde tam 11 resmi maç oynadı. Fenerbahçe 'nin önünde şimdi daha az yorulacağı bir dönem var. Bu hafta ligi Bay geçecek olan Kanarya, peş peşe 2 Avrupa Ligi mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertliler, sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ile açtı. İlk maçına 20 Temmuz'da Dinamo Kiev karşısında çıktı. Sarı-Lacivertliler, ardından Avrupa Ligi'nde ön eleme turları oynadı, lig de başladı. Jorge Jesus ve öğrencileri, 46 günde tam 11 resmi maçta boy gösterdi. Şimdiden ligdeki rakiplerinden çok daha fazla kez sahaya çıktı.

Fenerbahçe sonunda biraz dinlenme şansı bulabileceği bir periyoda giriyor. Cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşan Sarı Lacivertliler, perşembe günü Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Ligde ise bu haftayı Bay geçecek olan Jesus ve ekibi, 15 Eylül Perşembe günü yine Avrupa'da, bu kez Rennes ile karşı karşıya gelecek.
2 EKİM'DE DERBİ MAÇA ÇIKACAK
Hemen ardından ise pazar günü ligde Alanya ile oynayacak. Sonrasında ise ligde Milli maç arası verilecek. Fenerbahçe'de oyuncuların büyük bölümünün ülkelerinden davet almama ihtimali yüksek. Bu sayede birçok isim lig arasında dinlenme fırsatı bulacak. Sarı-Lacivertliler sonrasında ise 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş derbisine çıkacak. yani Fenerbahçe, Kayseri mücadelesi ile derbi arasındaki süreçte 28 günde sadece 3 maça çıkmış olacak. 

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