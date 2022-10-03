Türkiye'de milyonların ziyaret ettiği internet sitesinde büyük skandal: Bilgi yarışması adı altında Türk düşmanlığı

İnternet dünyasına yeni bir site daha katıldı. Bahsi edilen uygulamada Türkiye’nin Kıbrıs Zaferi “işgal”, Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı yürütülen vatan müdafaası ise “soykırım” olarak tanıtıldı. Jet Punk’ın Türkiye’deki milyonlarca kullanıcının hizmetine açık olması tepki topladı.

Uygulama ‘bilgi yarışması’ adı altında ülkemizin tarihi değerlerini çarpıttı. Kendilerine “H Kardeşler” diyen bir bilişim grubunun hazırladığı “Jet Punk” internet sitesinde, bilgi yarışması üzerinden adeta subliminal mesajlar verildiği ortaya çıktı.

2008 yılında kurulduğu belirlenen site son yıllarda Türkiye’de de gençler arasında hızla yaygınlaştı. “Jet Punk” bilgi yarışmasında sorulan soruların tarihe düşman nesiller yetiştirecek cinsten olduğu belirlendi. Kıbrıs’a düzenlenen “Barış Harekâtı’na” işgal, vatan ve namus müdafaası için Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı gösterilen mücadeleye ise ‘soykırım’ diyen Jet Punk bilgi yarışması şimdiye kadar tüm dünyada 500 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştı. Tarihi değerlerimize aykırı içeriklerle yayınlar yapan Jet Punk’a yetkililerin sessiz kalması ise dikkat çekti.

TÜRKİYE’Yİ İŞGALCİ OLARAK TANITTILAR

Michigan ve Washington üzerinden dünya geneline sözde eğlenceli ve kullanışlı siteler yaptıklarını iddia eden H Kardeşler, Jet Punk adlı sitesinde Türkiye’nin şanlı tarihini yanlış ve eksik bilgilerle saptırıyor. Birçok kategoride kısa sorular soran sitenin tarih kategorisinde Kıbrıs Barış Harekâtı için, “Türkiye 1974’te hangi ada ülkesini işgal etti?” ifadeleri yer alıyor. Tepki toplayan sorulardan birisi de Doğu Anadolu’da Ermenilere karşı yapılan vatan ve namus müdafaasıyla ilgili. Yıllardır Türkiye’nin uluslar arasında mücadele ettiği ‘sözde’ Ermeni soykırımına ilişkin ise “1915-17 yılları arasında soykırıma kurban giden millet nedir?” sorusu yer alıyor.

İLGİLİLER SESSİZ KALDI

Türkiye’nin şehirleri, Türkiye tarihi gibi birçok kategoride sorduğu sorularla skandal bilgiler yayan Jet Punk, şu anda milyonlarca internet kullanıcısının hizmetine açık.

Ayrıca sitede düzenlenen bilgi yarışmasına 2008’den bu yana 500 milyonun üzerinde kullanıcının katıldığı belirtildi. Günlük 1 milyon ziyaretçisi bulunan ifsat sitesi Jet Punk’ın halen milyonlarca kullanıcının hizmete açık olması ve ilgililerin konuya ilişkin sessiz kalması ise dikkat çekti.