Jetgiller gerçek oldu! Uçan araba geliyor

Slovakya merkezli Klein Vision şirketinin geliştirdiği uçan araba AirCar, bilimkurgu filmlerindeki hayalleri gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Havada saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen AirCar’ın ikinci modeli, 2025 yazında test edilecek ve 2026 yılında ticari piyasaya sunulması planlanıyor.

Her gün uzun trafik kuyruklarında sıkışan sürücüler için uçan bir araç fikri, uzun süredir ideal bir çözüm olarak görülüyordu. Ancak fiziksel ve ekonomik engeller, bu hayali şimdiye dek ulaşılmaz kılıyordu. Klein Vision, bu engelleri aşarak Jetgiller’de izlediğimiz uçan arabaları hayata geçirme yolunda büyük bir adım attı. Şirketin araba ve uçak melezi olan ilk modeli, Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) standartlarına uygun olarak Hava Ulaşım Sertifikası aldı. İlk model, 200’den fazla kalkış ve iniş gerçekleştirerek güvenilirliğini kanıtladı.

AirCar’ın 2026’da piyasaya çıkması, ulaşım sektöründe devrim yaratabilir. Trafik sorununa çözüm sunmayı hedefleyen bu yenilikçi araç, bilimkurgu dünyasından günlük yaşama geçişin önemli bir simgesi olmaya aday.