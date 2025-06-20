Jhon Duran gerçeği! Sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş ve Galatasaray...

Fenerbahçe’nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Jhon Duran’a dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Kolombiya’da yayın yapan Blog Deportivo adlı yayın organında, transfer konuşuldu. İşte o sözler…

Gol Caracol müdürü Javier Hernández Bonnet:

“Türkiye’de yazılanlar şoke edici. Türkiye tüm büyük kulüplere Duran’ı teklif ettiklerini söylüyorlar.

Al Nassr’da takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo’nun, onun gönderilmesi gerektiğini yönetime bildirdiği söyleniyor. Paniğe gerek yok.Paraları mı tükendi? Ronaldo ondan sıkıldı mı? Başka bir şey mi oluyor? Duran ile ilgili ortaya çıkan haberlerde birkaç şüphe var.”

Yorumcu Juan Camilo Vargas:

“Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a önerildi. Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho’ya danıştı, Portekizli teknik direktör olumlu yanıt verdi. Duran’ı kiralayın dedi. Fenerbahçe, Al Nassr yönetimine ‘eğer onu kiralarsak, satın alma opsiyonlu kiralarız’ dedi."