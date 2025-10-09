Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran milli arada bireysel çalışmalarına başladı.

JHON DURAN'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en pahalı yatırımı olmasına rağmen şimdiden 9 maç kaçıran 21 yaşındaki golcü oyuncu, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Spor salonunda vücudunun fitliğini ön plana çıkararak çekildiği fotoğrafı, "Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok, sadece seni iyi hissettirmesi gerekiyor..." notuyla paylaşan Jhon Duran'a Fenerbahçeli taraftarlardan yorum yağdı.

Gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe'de En Nesyri'nin performansı eleştirilirken büyük umutlarla transfer edilen Duran'ın ise henüz katkı verememesi taraftarın sabrını taşırmış durumda.