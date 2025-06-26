Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor

Jhon Duran transferini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'nin oyuncuya ve kulübüne yaptığı teklif ortaya çıktı.

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde devam ediyor.

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Jhon Duran için girişimlerde bulunan sarı lacivertliler, resmi teklifini iletti.

Rudy Galetti'nin aktardığına göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç yıldıza 10 milyon euro maaş, kulübüne de 7 milyon euro kiralama bedeli teklif etti.

Yarışta başka bir takımın bulunmadığını vurgulayan Galetti, Kolombiyalı forvetin henüz kararını vermediği ama Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere olumlu bakmaya başladığını belirtti.

Duran, Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.

Son Haberler
Sınav çıkışı duygusal karşılama gündem oldu. Milyonlarca kez izlenen anları anlattı
Sınav çıkışı duygusal karşılama gündem oldu. Milyonlarca kez izlenen anları anlattı
Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor
Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor
Ayşe Ateş'ten ortalığı birbirine katacak iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”
Ayşe Ateş'ten ortalığı birbirine katacak iddia! “Sinan Ateş'i öldürenler onları da öldürecek”
Okullarda yeni dönem! Bakan duyurdu
Okullarda yeni dönem! Bakan duyurdu
Hudut karakolunda skandal işkence. Tüyler ürperden itiraflar
Hudut karakolunda skandal işkence. Tüyler ürperden itiraflar