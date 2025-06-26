Jhon Duran'da Fenerbahçe durmuyor

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho liderliğinde devam ediyor.

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Jhon Duran için girişimlerde bulunan sarı lacivertliler, resmi teklifini iletti.

Rudy Galetti'nin aktardığına göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç yıldıza 10 milyon euro maaş, kulübüne de 7 milyon euro kiralama bedeli teklif etti.

Yarışta başka bir takımın bulunmadığını vurgulayan Galetti, Kolombiyalı forvetin henüz kararını vermediği ama Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere olumlu bakmaya başladığını belirtti.

Duran, Aston Villa'dan Al-Nassr'a 77 milyon euroya transfer olmuştu.