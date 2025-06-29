Jhon Duran'da geri sayım: Fenerbahçe'nin planı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jhon Duran'da geri sayım: Fenerbahçe'nin planı belli oldu

Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe'nin oyuncuyu duyurmayı planladığı tarih belli oldu.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın açıklanması an meselesi.

Son olarak Futbol Direktörü Devin Özek'i Kolombiya'ya yollayan ve oyuncunun tüm şartlarını kabul eden sarı lacivertlileri, kulübü Al Nassr ile de anlaşarak Jhon Duran'ın kararını beklemeye başlamıştı.

Sarı lacivertli yönetimin, ek süre isteyen Jhon Duran’ın transferini 1 Temmuz’daki yeni sezon formaları lansmanına yetiştirmeyi amaçladığı öğrenildi.

Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’dan Al-Nassr’a transfer olmuştu. Genç forvet, geçen sezon bu iki takımda çıktığı 47 maçta 24 gol atmayı başarmıştı.

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