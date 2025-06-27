Jhon Duran'da son tango

Transferde gaza basan Fenerbahçe'de Jhon Duran ile görüşmenin sonucu belli oldu.

Al Nassr'ın 21 yaşındaki yıldızını ikna etmek için Futbol Direktörü Devin Özek'i Kolombiya'ya yollayan sarı lacivertliler, oyuncunun ve menajerinin sunduğu şartların tamamını kabul etti.

???? Fenerbahçe, Jhon Duran ve temsilcisinin tüm taleplerini kabul etti! Oyuncu kesin kararını bildirmek için ek süre istedi! https://t.co/PNLsg38TRv — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 27, 2025

Oyuncu kesin kararını bildirmek için ek süre istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı: Kolombiya'ya çıkarma yaptılar