Jhon Duran'da son tango

Kaynak: Haber Merkezi
Jhon Duran'da son tango

Fenerbahçe'nin Kolombiya'da yüz yüze görüştüğü yıldız forvet Jhon Duran'ın tüm taleplerini kabul ettiği öğrenildi.

Transferde gaza basan Fenerbahçe'de Jhon Duran ile görüşmenin sonucu belli oldu.

Al Nassr'ın 21 yaşındaki yıldızını ikna etmek için Futbol Direktörü Devin Özek'i Kolombiya'ya yollayan sarı lacivertliler, oyuncunun ve menajerinin sunduğu şartların tamamını kabul etti.

Oyuncu kesin kararını bildirmek için ek süre istediği öğrenildi.

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