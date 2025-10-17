Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Stuttgart maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Kanarya'da Tedesco yönetiminde hazırlıklar sürerken takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrasında takıma dönemeyen yıldız golcü, bireysel olarak çalışmalarına başladı.

Jhon Duran'dan eleştirilere olay cevap! - Resim : 2

"YANITI SAHADA VERECEĞİM"

Kolombiyalı golcünün oldukça hırslı olduğu vurgulanırken, bir an önce formasına kavuşmak istediği de belirtildi. Duran'ın "Beni eleştirenlere yanıtı oynamaya başlayınca sahada vereceğim." dediği ileri sürüldü.

