Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından transfer ettiği Jhon Duran'ın sakatlığı devam ediyor.

Kolombiyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 maç ve Süper Lig'deki 2 mücadelede forma giydikten sonra sahaya çıkamadı.

Duran'ın oynamak istemediğine dair iddialar ortaya atılırken, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu oyuncunun sakatlığının doğru olduğunu ve ağrılarının devam ettiğini söyledi.

Tedesco, Jhon Duran iddialarını noktayı koydu: Oyuncuyu zorlamam!

Kemikte oluşan iltihabın iyileştiğini belirten Sabuncuoğlu, doktorların ağrıların 1 yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

Duran'ın menajerinin de İstanbul'a geldiğini belirten Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale kanalında yayınlanan programında şunları söyledi:

"AĞRILARINA RAĞMEN MAÇA ÇIKTI"

"Jhon Duran'ın dizinin altındaki kemik, Fenerbahçe'nin hazırlık kampında iltihaplanıyor. Bundan sebep oyuncu ciddi ağrılar çekiyor. O dönem sakatken Benfica, Feyenoord gibi maçlarda forma giyiyor. Bu da sakatlığını arttırıyor.

Oyuncu sakat sakat oynatıldı diye bir algı olabilir, bunu şöyle açıklayayım: Onun ağrısını anlatacak bir durum MR'da çıkmıyor. Daha sonra da iflas ediyor ayağı. Kemikteki aşağı doğru iltihaplanmada, uzun süreli iltihap geçtikten sonra da hala oyuncunun ağrı çekmesine sebep oluyor."

"AĞRILARI 1 SENE DEVAM EDEBİLİR"

"Hatırlarsanız biz bir haber yapmıştık, İspanya'ya gidip iğne oldu diye. Orada hem ağrıları geçirmek için hem de iltihabı kurutmak için iğne yapıyorlar. Şu an iltihap tamamen geçmiş vaziyette. Ama oyuncunun içinde bulunduğu durum ve atlattığı sakatlıktan dolayı önümüzdeki 1 senede de ağrılarının devam etmesi öngörülüyor doktorlar tarafından."

"OYUNCUDA DA ÇEKİNGENLİK OLUŞTU"

"Oyuncunun bugünlerde sahaya çıkması planlanıyordu. Şu anda oyuncuda da bir çekingenlik oluştu. Çünkü iltihap gitti, MR temiz, o zaman oyna. Ama hala ağrılar sürüyor. Bu sağlık ekibi tarafından da bilinen bir durum ağrılar sürecek. O yüzden oyuncuda da bir çekingenlik olduğundan sebep salonda koşmaya devam ediyor. Milli aradan sonra da Jhon Duran'ı vereceğiz diyor sağlık heyeti."

"MENAJERİ GÖRÜŞMELER YAPACAK"

"Oyuncuyu döndürmeyi çok istiyorlar, planları bu. Ama bir yandan da koruyarak döndürmek istiyorlar. Al-Nassr'dan döneminde de oynarken çok ciddi ağrıları olduğundan bahsediyorlar, Tedesco da söyledi.

Menajeri İstanbul'a geldi, oyuncusuyla görüşecek. Hem oyuncusunun geleceğiyle hem sakatlığıyla ilgili görüşmelerde bulunacak. "