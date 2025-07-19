Jhon Duran'dan ilk açıklama: 'Mourinho beni aradı, Fenerbahçe'yi seçtim'

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Jhon Duran, transfer süreci ve hedefleri hakkında FB TV’ye özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübe gelmeden önce Jose Mourinho ile görüştüğünü söyleyen genç futbolcu, “Buraya gelmemi istedi, kulübün projelerini anlattı. Kararımdan dolayı çok mutluyum” dedi.

"MOURINHO İLE KOLOMBİYA'DAYKEN GÖRÜŞTÜM"

Kolombiya’dan Fenerbahçe’ye uzanan süreci anlatan Duran, transferde Jose Mourinho’nun etkili rol oynadığını şu sözlerle ifade etti:

“Jose Mourinho ile iletişimimiz, daha ben buraya gelmeden, Kolombiya’dayken başladı. Kendisinden gelen davet benim için çok önemliydi. Bana kulübün projelerinden bahsetti. Bence o, dünya tarihindeki en büyük teknik direktörlerden biri.”

"TARAFTARLARIN SEVGİSİ KIYMETLİYDİ"

Fenerbahçe taraftarlarının gösterdiği ilginin kararında etkili olduğunu vurgulayan 20 yaşındaki futbolcu, “Gerek sokaklarda gerek sosyal medyada gösterdikleri sevgi benim için çok kıymetliydi. Takımın hedeflerine katkı vermek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

Transfer döneminde farklı kulüplerden de teklifler aldığını söyleyen Duran, kararını Fenerbahçe’den yana verdiğini belirtti:

“Başka teklifler vardı ama ben Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Mourinho'nun ve kulübün hedeflerini duyduktan sonra burada olmanın benim için doğru olacağını düşündüm. Şampiyonluk için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Kulübün projeleri, benim kariyer planımla örtüşüyordu. Bu yüzden kararımdan dolayı çok mutluyum.”