Jhon Duran'la ilgili yeni iddia: Kontrat ödenmeden oynamayacak!

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maçı kaçırdı.

Kolombiyalı oyuncunun sahalara ne zaman döneceği kesinleşmezken, sakatlıkla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekol Sports kanalından Berke Gültekin'in iddiasına göre, Duran'ın tetkiklerinde bir soruna rastlanmadı.

Gültekin, "Jhon Duran'ın aslında MR sonuçları temiz. Bunu tüm kamuoyu biliyor diyebiliriz. 'Ağrım var' diyor. Bu 'ağrım var'ın altında yatan bir sebep var. İddia olduğunun altını çizerek söyleyeyim çünkü netleştiremedim. Hâlâ diyaloglarım devam ediyor" dedi.

Güncel Spor | ''Duran 'O kontrat ödenmediği sürece sahaya çıkmam' diyor''



Berke Gültekin: Jhon Duran 'Ağrım var' diyor ama MR temiz.



Bir iddia var; Duran ve kulüp arasında bir kontrat sorunu var. Bu kontrat oyuncu sözleşmesi değil, bir ev kontratı.

"EV SAHİBİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Duran ve kulüp arasında bir kontrat sorunu var ama kontrat sorunun oyuncu sözleşmesi üzerine değil, bir ev kontratı" diyen Gültekin, şunları söyledi:

"Jhon Duran'ın kaldığı evin sahibine ulaşmaya çalışıyorum. Kira sözleşmesi üzerinde ufak bir pürüz var. Duran, 'Ben haklıyım' diyor. Fenerbahçe tarafı diyor ki, 'Biz haklıyız'. O kontrat ödenemediği sürece Jhon Duran, ben sahaya çıkmayacağım tarzında bir tavır sergiliyor. Bu bir iddia ama neredeyse doğruluğu kesin olan bir iddia. Bu yüzden Duran 'ağrım var' der çıkmaz. Şu anda Fenerbahçe'nin En-Nesyri ve Cenk Tosun dışında bir forveti yok."

Daha önce gazeteci Serdar Ali Çelikler de Duran'ın oynamak istemediğini öne sürmüştü.

