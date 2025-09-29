Jhon Duran'la ilgili yeni iddia: Kontrat ödenmeden oynamayacak!

Kaynak: Haber Merkezi
Jhon Duran'la ilgili yeni iddia: Kontrat ödenmeden oynamayacak!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın, sakatlık sonrasında ağrılarını gerekçe göstererek sahaya çıkmadığını öne sürüldü. İddiaya göre, Duran ev kontratıyla ilgili sorun nedeniyle oynamak istemiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 5 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maçı kaçırdı.

Kolombiyalı oyuncunun sahalara ne zaman döneceği kesinleşmezken, sakatlıkla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Ekol Sports kanalından Berke Gültekin'in iddiasına göre, Duran'ın tetkiklerinde bir soruna rastlanmadı.

Gültekin, "Jhon Duran'ın aslında MR sonuçları temiz. Bunu tüm kamuoyu biliyor diyebiliriz. 'Ağrım var' diyor. Bu 'ağrım var'ın altında yatan bir sebep var. İddia olduğunun altını çizerek söyleyeyim çünkü netleştiremedim. Hâlâ diyaloglarım devam ediyor" dedi.

"EV SAHİBİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Duran ve kulüp arasında bir kontrat sorunu var ama kontrat sorunun oyuncu sözleşmesi üzerine değil, bir ev kontratı" diyen Gültekin, şunları söyledi:

"Jhon Duran'ın kaldığı evin sahibine ulaşmaya çalışıyorum. Kira sözleşmesi üzerinde ufak bir pürüz var. Duran, 'Ben haklıyım' diyor. Fenerbahçe tarafı diyor ki, 'Biz haklıyız'. O kontrat ödenemediği sürece Jhon Duran, ben sahaya çıkmayacağım tarzında bir tavır sergiliyor. Bu bir iddia ama neredeyse doğruluğu kesin olan bir iddia. Bu yüzden Duran 'ağrım var' der çıkmaz. Şu anda Fenerbahçe'nin En-Nesyri ve Cenk Tosun dışında bir forveti yok."

Daha önce gazeteci Serdar Ali Çelikler de Duran'ın oynamak istemediğini öne sürmüştü.

Flaş iddia: Fenerbahçe'nin yeni transferi oynamak istemiyorFlaş iddia: Fenerbahçe'nin yeni transferi oynamak istemiyor

Son Haberler
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Trakya Birlik ayçiçek kesin alım fiyatını açıkladı
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Fatih Tekke'den Onuachu penaltısına yeni yorum: 'En az 2 kırmızı kart!'
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
Kredi kartı faizleri değişiyor! Tarih belli oldu
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
MHP’nin Kürtçe dergi polemiğine son nokta koyuldu! Hakkı Öznur belgeler ve şahitleriyle anlattı
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'
Beşiktaşlı oyuncudan Solskjaer itirafı: 'Ayrılığına şaşırmadım'