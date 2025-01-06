Jimmy Butler Miami Heat’ten ayrılacak mı? İşte yönetimin tavrı

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Jimmy Butler Miami Heat’ten ayrılacak mı? İşte yönetimin tavrı

Miami Heat’in takasla gönderilmesi beklenen Jimmy Butler konusundaki tavrı ortaya çıktı. Yönetimin, gelen teklifleri beğenmediği ortaya çıktı.

Miami Heat forması giyen yıldız oyuncu Jimmy Butler’ın uzun süredir takas ile takımdan ayrılması bekleniyor. Ancak takas konusundaki sessizlik kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Gelen son haberlere göre Miami Heat yönetimi gelen takas tekliflerini beğenmedi ve reddetti. ESPN'den Brian Windhors’un aktardığı bilgilere göre Heat yönetimine çok fazla telefon geldi ancak yönetim gelen teklifleri reddetti.

Windhors konuyla ilgili şunlar söyledi:

"Kesinlikle çok sayıda telefon aldılar. Buradaki sorun, tekliflerin çoğunun Heat için cazip olmaması. Ve bu da onları şaşırtmıyor çünkü bir ay önce Jimmy Butler için bazı telefonlar gelmişti ve tekliflerin hiçbirini gerçekten beğenmedikleri için onu takas etmeyeceklerini söylemişlerdi. Şu anda birçok takımın Jimmy Butler'ı ne kadar düşük bir fiyata satın alabileceklerini test ettiğini görüyorsunuz."

Windhorst, Phoenix Suns'ın bu takımlar arasında istisna olduğunu ve Butler için takas peşinde koşmaya devam ettiğini belirtti. Heat'in Bradley Beal'ın sözleşmesini üstlenmek istememesinden ötürü, olası bir takasın üç veya dört takımı içermek zorunda kalacağı düşünülüyor.

Windhorst son olarak, Butler'ın eninde sonunda takaslanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi. Butler bu sezon 22 maçta ortalama 17,6 sayı, 5,5 ribaund ve 4,7 asist kaydetti.

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