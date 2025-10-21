ABD'li komedyen Jimmy Kimmel'ın"Jimmy Kimmel Live!" programının öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e ilişkin yorumları nedeniyle askıya alınmasının ardından "Disney+" ve "Hulu" yayın hizmetlerinde abonelik iptallerinde artış yaşandı.

BBC’nin haberine göre, analiz firması Antenna’nın verileri, Disney+’ın abone kayıp oranının eylül ayında yüzde 4’ten yüzde 8’e çıkarak yaklaşık 3 milyon iptale ulaştığını gösterdi. Hulu abonelik iptalleri ise yüzde 10’a, yani 4 milyondan fazlaya yükseldi.

İptallerin artmasındaki tek etkenin Kimmel'ın programının askıya alınması olup olmadığı bilinmezken, Netflix'in kayıp oranının yüzde 2'de sabit kaldığı görüldü. Disney, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

NE OLMUŞTU?

Walt Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Jimmy Kimmel, Charlie Kirk suikastı sonrası "Cumhuriyetçilerin Kirk cinayetinden çıkar sağlamaya çalıştığını" söylemiş ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Cumhuriyetçiler sert tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, askıya alınan şov programının yeniden başlayacağı belirtilmişti.