Jimnastik şöleninde seçim propagandası yapan Bakan Kasapoğlu İzmir’de yuhalandı

İzmir'de Şavkar Cimnastik Kulübü tarafından jimnastik şöleni düzenlendi.

Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Şavkar Cimnastik Kulübü bünyesinde yetişen Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak ile Adem Asil, Dünya ve Avrupa ikincisi Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan en genç olimpik sporcu Nazlı Savranbaşı'nın yanı sıra AKP’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kasapoğlu, sözlerine başladıktan kısa bir süre yurttaşlar tarafından yuhalandı.