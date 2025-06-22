JLab müziğe yeni soluk getiren serisini tanıttı

JLab, müzikseverler için tasarladığı yeni Party serisi Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü. Pop Party, Go Party, JBuds Party ve Epic Party olmak üzere dört farklı modelden oluşan bu seri, kullanıcılarına her ortamda eğlenceli ve güçlü bir ses deneyimi vaat ediyor. JLab'ın ürünlerini kendi web sitesinden ve yakında Amazon mağazasından da temin etmek mümkün olacak.

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ÖZELLİKLER VE MODELLER

Tüm Party serisi hoparlörler, Bluetooth 5.3 bağlantı desteğiyle yüksek kaliteli ses deneyimi sunarken, SBC ve AAC ses kodeklerini kullanıyor. Ortak özellikler arasında suya sıçramalara karşı dayanıklılık, kolay taşıma için bir tutma veya askı aparatı, altı farklı ön ayarlı kişiselleştirilebilir RGB ışıklandırma ve ses eşitleme bulunuyor. Ayrıca, 100 adede kadar hoparlörün senkronize bir şekilde çalışabilmesi ve iki aynı hoparlörün eşleştirilerek stereo ses çıkışı sağlaması, serinin dikkat çekici yenilikleri arasında yer alıyor. Pasif woofer'lar sayesinde düşük frekanslı sesler daha zengin bir şekilde duyuluyor. Go Party ve JBuds Party modelleri, telefon görüşmeleri için dahili mikrofona sahipken, tüm hoparlörler USB-C portu üzerinden şarj ediliyor.

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FİYAT VE PERFORMANS DETAYLARI

Her modelin kendine özgü güç ve batarya performansları var:

Pop Party: 19.99 Dolar fiyat etiketine sahip bu model, ışıklandırmayla 5 saat, ışıksız 8 saat çalma süresi sunuyor. 5 watt gücünde hoparlörlere ve 100 Hz ila 20 kHz frekans aralığına sahip. Ağırlığı ise yaklaşık 0.25 kg.

Go Party: 29.99 Dolar olan Go Party, ışıklandırmayla 8 saat, ışıksız 16 saat kullanım sunuyor. 10 watt gücündeki hoparlörleri 80 Hz ila 18 kHz frekans aralığında çalışıyor ve yaklaşık 0.66 kg ağırlığında. Bu model, IPX6 suya dayanıklılık derecesine sahip, bu da onu havuz partileri veya bahçe barbeküleri için ideal kılıyor.

JBuds Party: 69.99 Dolar fiyatlı JBuds Party, ışıklandırmayla 10 saat, ışıksız 12 saat çalma süresi sağlıyor. 30 watt gücünde hoparlörleri ve 60 Hz ila 20 kHz frekans aralığı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.33 kg ağırlığındaki bu model, çok fonksiyonlu bir ses kontrol düğmesiyle kolay kullanım sunuyor.

Epic Party: Serinin en güçlü modeli olan Epic Party, 149.99 Dolar fiyatla satışa sunuluyor. Işıklandırmayla 14 saat, ışıksız 16 saat kullanım sunan bu dev hoparlör, 100 watt gücünde ve 40 Hz ila 20 kHz frekans aralığına sahip. Yaklaşık 5.08 kg ağırlığıyla daha büyük etkinlikler için ideal. Epic Party ayrıca 3.5mm ses girişi ve mikrofon bağlantı noktası gibi ek özellikler barındırıyor.

Tüm modeller üç saat gibi kısa bir sürede tam şarja ulaşabiliyor. David Chien'in 22 Haziran 2025'te yayınladığı habere göre, JLab Party serisi, taşınabilir ses aksesuarları pazarında iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor.