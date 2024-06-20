JLo tatilde Ben Affleck evde

Dünyanın en gözde çiftlerinden olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck uzun süredir ayrılık haberleriyle hayranlarını üzüyor.

Her geçen gün ikilinin ilişkisi hakkında çeşitli söylentiler çıkarken çift yine gündem oldu.

51 yaşındaki Ben Affleck, 12 yaşındaki oğlu Samuel ile motosiklete binerken görüntülendi.

Tam o saatlerde Jennifer Lopez ise arkadaşlarıyla İtalya sahillerinden çıktı.

Arkadaşlarıyla Sorrento’da bindiği teknede görüntülenen 54 yaşındaki JLo, ayrılık iddialarını da adeta doğrulamış oldu.