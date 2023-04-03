﻿Joao de Deus maçın kırılma anını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Joao De Deus, kaçırdıkları penaltının maçta kırılma anı olduğunu söyledi.

"PENALTIDAN SONRA KONSANTRASYONU KAYBETTİK"

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Deus, "Maçın çok önemli bir anı vardı. Kaçırdığımız penaltıdan sonra takım konsantrasyonu kaybetti. Rakip de girdiği pozisyonlar iyi değerlendirdi. O ana kadar takımımız maçı kontrol ediyordu." ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR SAVAŞMAK GEREKİYOR"

Teknik heyet olarak her zaman öz eleştiri yaptıklarını dile getiren Deus, "Rakibimizin gerisindeyiz, puan farkı var ama şu anda şampiyonluk dışında kaldık diyemem. Sonuna kadar savaşmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)