Joao Felix’e Premier Lig’den talip çıktı

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Joao Felix’e Premier Lig’den talip çıktı

Chelsea’de beklentilerin altında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Joao Felix’e Premier Lig’den talip çıktı. Aston Villa’nın Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, hücum hattını güçlendirmek için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

The Sun'ın haberine göre; Aston Villa, Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanan Joao Felix'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde, Felix'in takımdan ayrılmaya sıcak bakması sebebiyle Aston Villa'nın bu transferi bitirebilmesine yüksek bir ihtimal verildiği ve oyuncunun sezon sonuna kadar Villa'ya kiralanabileceği ifade edildi.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta süre bulan Joao Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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