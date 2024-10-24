Joao Felix'in yıldızlaştığı maçta Chelsea, Panathinaikos'u 4-1'le geçti

Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde Panathinaikos'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, 9 Ekim'de hayatını kaybeden Yunan ekibinin eski savunmacısı George Baldock'a yapılan anmalarla duygusal bir atmosferde başladı. Ev sahibi takım, Baldock'un 32 numaralı formasını giyerek ısınma yaparken, Chelsea oyuncuları da onun adı ve numarasıyla donatılmış bir formayı kaldırdı. Taraftarlar ise stadyumda 32 yazılı pankartlar tutarak saygı duruşunda bulundu.

Maçta, Panathinaikos yüksek tempoyla başladı ve Chelsea kalecisi Filip Jorgensen, ikinci dakikada Tin Jedvaj’ın baş vuruşunu kurtarmak zorunda kaldı. Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, kadroda 11 değişiklik yaparken, takımın oyun düzeni ilk başta oturmakta zorlandı. Ancak Felix, Mykhailo Mudryk ile yaptığı verkaç sonrasında yakın mesafeden topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

İkinci yarının başında Mudryk, Pedro Neto’nun ortasında kafa golü atarak durumu 2-0'a getirdi. Felix, yine Mudryk’ın asistinde ikinci golünü atarken, bu gol şans eseri bir defans oyuncusuna çarparak ağlarla buluştu. Chelsea'nin galibiyetini pekiştiren son gol ise Christopher Nkunku'dan geldi; o, Daniel Mancini'nin faulü sonrası penaltı atışını başarıyla kullandı.

Ev sahibi Panathinaikos, Facundo Pellistri ile bir teselli golü buldu, ancak Chelsea, lig aşamasındaki galibiyet serisini sürdürmeyi başardı. Bu galibiyet, derin kadrosuyla oyuncu rotasyonu yapma avantajını elinde bulunduran Chelsea için önemli bir başarı oldu.