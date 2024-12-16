Joao Mario’dan ayrılık iddialarına yanıt geldi

Beşiktaş’ta devre arasında 4 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetim, Al Musrati için Suudi Arabistan’dan teklif beklerken Muçi, Joao Mario ve Chamberlain’e gelecek tekliflerin mutlaka değerlendirileceği belirtiliyor.

JOAO MARİO’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah beyazlılarda beklentilerin altında kalan ve devre arasında ayrılacağı yönünde haberler çıkan Jouao Mario cephesinden açıklama geldi. Portekizli oyuncunun menajerlik şirketi, çıkan haberleri yalanladı.

Yapılan açıklamada "Portekizli oyuncu Joao Mario'nun Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini iddia eden son medya haberlerine cevaben, bu bilginin tamamen yanlış ve asılsız olduğunu açıklıyoruz. Joao Mario hiçbir zaman kulüpten ayrılma niyetini dile getirmemiştir. Oyuncunun Beşiktaş'a bağlılığı tamdır ve bu sezonki sportif hedeflerine odaklanmıştır." İfadeleri yer aldı.

Joao Mario açıklamada yer alan ifadelerinde; "Kendimi tamamen Beşiktaş'a adadım ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklandım. Ayrılmak istediğimi iddia eden haberler tamamen yanlıştır." dedi.

Joao Mario bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 lig maçında 1 asist yaptı.