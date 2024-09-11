Joao Mario’ya 30 milyon euroluk dava şoku. Eski takımıyla başı dertte

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Joao Mario’ya 30 milyon euroluk dava şoku. Eski takımıyla başı dertte

Beşiktaş’a geçtiğimiz günlerde transfer olan Joao Mario’nun eski takımıyla başı derde girdi. Tecrübeli oyuncunun eski takımı Sporting, 30 milyon euro tazminat talebiyle konuyu CAS’a taşıdı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Joao Mario’nun başı eski takımı Sporting ile derde girdi. Portekiz ekibi, 30 milyon euro tazminat talebi ile CAS’a başvurdu.

Tecrübeli oyuncu, 2016 yılında Sporting’den Inter’e transfer oldu. 40 milyon euro bonservisle transfer olan Portekizli oyuncu beklentilerin altında kalınca Lokomotiv Moskova ve Sporting’de kiralık olarak forma giymişti. Joao Mario, 2021 yılında Inter ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica’ya transfer oldu.

SPORTİNG ÖNCE FIFA’YA SONRA CAS’A GİTTİ

Portekizli oyuncunun eski takımı Sporting, oyuncunun Benfica’ya transferine itiraz etti. Inter ile imzalanan sözleşme gereği, İtalyan ekibinin oyuncuyu başka bir Portekiz takımına gönderemeyeceğini belirten Sporting, sözleşme feshinin bu maddeyi aşmak için yapıldığını belirtiyor.

Portekiz basınında çıkan bilgilere göre, Sporting’in anlaşma gereği söz konusu maddenin ihlali durumunda Inter’den 30 milyon euro tazminat hakkı bulunuyor. Sporting, tazminat hakkı için FIFA’ya başvurdu. Ancak FIFA, transferin usulüne uygun olduğunu belirterek Portekiz ekibinin talebini reddetti.

Sporting, FIFA’dan çıkan karar sonrası konuyu CAS’a taşıdı. İlk duruşmanın 9 Aralık’ta yapılacağı öğrenildi. Söz konusu davanın Beşiktaş’a bir zararın olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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