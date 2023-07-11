Joao Novais yeniden Alanyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Akdeniz temsilcisi, Joao Pedro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Novais yuvaya geri döndü. Oynadığı dönemde takımımıza çok katkı sağlamıştı. Hem futbolculuğuyla, hem de beyefendi kişiliğiyle hepimizin gönlünde taht kurmuştu. Taraftarlar için de öyleydi. Onun için Novais bizim için özel bir futbolcu.

Takımımıza çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisi de burayı çok seviyor. Bu da bizim için çok önemli. Bazı fedakarlıklar yaparak buraya geldiğini biliyorum. Corendon Alanyaspor’un önemini bilen bir futbolcu. Biz de onun değerini biliyoruz. İki yıllık anlaşmamız var" dedi. (İHA)