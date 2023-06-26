Joao Pedro Fenerbahçe'den kolaylık isteyecek. İtalya'ya geri dönüyor

Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.

SALERNITANA İSTİYOR

Serie A ekibi Salernitana, tecrübeli oyuncuya talip oldu. Pedro'nun da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

KOLAYLIK İSTEYECEK

Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği ifade edildi.

Joao Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin euroya alınmıştı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Pedro, 5 gol atarken 1 asist yaptı.

Kaynak: Sabah