Joao Pedro Fenerbahçe'den kolaylık isteyecek. İtalya'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'ya İtalya'dan bir kulüp talip oldu.

Joao Pedro Fenerbahçe'den kolaylık isteyecek. İtalya'ya geri dönüyor

Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Joao Pedro, İtalya'ya geri dönebilir.

SALERNITANA İSTİYOR
Serie A ekibi Salernitana, tecrübeli oyuncuya talip oldu. Pedro'nun da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

KOLAYLIK İSTEYECEK
Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe yönetimiyle görüşeceği ve kolaylık isteyeceği ifade edildi.

Joao Pedro, Cagliari'den 4 milyon 650 bin euroya alınmıştı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıkan Pedro, 5 gol atarken 1 asist yaptı.

Kaynak: Sabah

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