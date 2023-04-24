Geçen haftanın yıldızı Pedro yine Fener'i ipten aldı

Fenerbahçe-İstanbulspor maçında gol düellosu sürüyor. Sarı-lacivertliler Pedro ile yeniden öne geçti.

Geçen haftanın yıldızı Pedro yine Fener'i ipten aldı

Geçen hafta oynanan maçta Fenerbahçe'yi ipten alan Pedro, bu hafta da sahneye çıktı ve golünü attı.

71. dakikada Valencia'nın asistinde topu ağlara yolladı ve skor 3-2'ye geldi.

Pedro, son 2 haftada 3 gol atma başarısı gösterdi.

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