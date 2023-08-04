Joao Pedro'dan flaş itiraf

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olan Joao Pedro, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Gremio'ya transfer olmasının kolat bir seçim olduğunu belirtti.

Joao Pedro'nun açıklamaları şu şekilde;

"Uzun bir aradan sonra Brezilya'ya geri dönmek kariyerim için önemli bir adım, özellikle de Gremio gibi bir kulübe gelmek. Benim için bu formayı giymek bir onur, zevk. Gremio'yu seçmek çok kolaydı"

"Bu transferin bir parçası. Antonio'yla (Gremio'da futboldan sorumlu başkan yardımcısı) konuştuğumda Renato Portaluppi'yle de (Gremio Teknik Direktörü) görüştüm. Ama o sırada hiçbir şüphem yoktu. Diğer kulüplerden ilgi görmek memnuniyet verici ama her zaman Gremio'yu düşündüm"

"Luis'le oynarken herkes kendisini rahat hisseder. O harika bir forvet, zeki ve oyunu mümkün olan en iyi şekilde yaşıyor. Onu anlayabilmek, ona yardım edebilmek, çeşitli roller üstlenebilmek artı bir avantaj. Bu iyi bir sorun ve Renato Portaluppi'nin sorunu. Onun yanında oynamak eğlenceli olacak."