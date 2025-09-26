Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"

Joao Pereira Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: "Maç 11'e 11 oynanıyor"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira maç öncesi yayıncı kurulaşa açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

Pereira şunları söyledi:

"Zor bir maç olacak, Türkiye'de her maç olduğu gibi. Son şampiyona karşı oynayacağız. Nasıl kaliteli olduklarının farkındayız ama biz şunu biliyoruz, maç 11'e 11 oynanıyor. Bizim için iyi bir meydan okuma olacak. İyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum.

"KENDİ OYUNUMUZU OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Oyuncu seçerken gerçekten zor oluyor. Çalışmalar, önceki maçlar, rakip etkiliyor bunu. Birçok etken var. Zor bir maç olacağının farkındayız. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor, önemli olan bu. Onun dışında nasıl olacağını maç sırasında göreceğiz.

