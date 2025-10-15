Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Portekizli teknik adam Joao Pereira, Trabzonspor'da forma giydiği son sezona dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bein Sport'a konuşan Joao Pereira, teknik direktörlüğü Trabzonspor'da son döneminde kafasına koyduğunu belirterek bordo mavili yönetimle bu konuda yaptığı anlaşmayı açıkladı.

"ERZURUM'A DOĞRU YOLDAYKEN SPORTING LIZBON'DAN TEKLİF GELDİ"

Pereira futbolu bırakıp teknik direktörlüğe geçiş yaptığı dönemle ilgili yaşananların perde arkasını şu şekilde anlattı:

"Trabzonspor'daki son yılında hoca olmayı düşünmeye başlamıştım. Oradaki hocalarımdan çok şey öğrendim. Trabzonspor'da projelerden biri şuydu: Trabzon'da son senemde artık genç oyuncuları çalıştırmam planlanmıştı. Daha sonra yeni hoca (Abdullah Avcı) geldi ve benim ayrılmam gerektiğini söyledi. Erzurum ile ön anlaşma yapmıştım. Erzurum'a doğru yoldayken Sporting Lizbon'dan bir teklif geldi. Görüşmemiz oldu. Erzurum'a vardığımda oradaki insanlara söyledim. Buraya geldim ama imza atmam çok zor. Portekiz'e dönmem gerekiyor dedim. Önce Sporting u23'te yardımcı hoca olarak çalıştım ve sonrasında teknik direktörü oldum. Devamında Sporting B takımında çalıştım. Bu tarz projeler hoşuma giden şeyler."