Jobe Bellingham Borussia Dortmund'a transfer oldu

Dünyaca ünlü Real Madrid futbolcusu Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

33 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Bellingham 33 milyon euro bonservis 5 milyon euro bonus Sonraki satıştan %15 pay ile Alman ekibine gitti. 20 yaşındaki Bellingham bu sezon Sunderland'de 43 maça çıkarken 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

AĞABEYİ JUDE BELLINGHAM'IN İZİNDE

Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olan ağabey Jude Bellingham da İspanyol devine gitmeden önce Borussia Dortmund formasını giymişti.