Jobe Bellingham Borussia Dortmund'a transfer oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jobe Bellingham Borussia Dortmund'a transfer oldu

Alman ekibi Borussia Dortmund, Sunderland forması giyen Jobe Bellingham'ı kadrosuna kattı.

Dünyaca ünlü Real Madrid futbolcusu Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

33 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre Bellingham 33 milyon euro bonservis 5 milyon euro bonus Sonraki satıştan %15 pay ile Alman ekibine gitti. 20 yaşındaki Bellingham bu sezon Sunderland'de 43 maça çıkarken 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

AĞABEYİ JUDE BELLINGHAM'IN İZİNDE

Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olan ağabey Jude Bellingham da İspanyol devine gitmeden önce Borussia Dortmund formasını giymişti.

Son Haberler
Mehmet Uçum'dan dikkat çeken CHP çıkışı!
Mehmet Uçum'dan dikkat çeken CHP çıkışı!
Theo Hernandez, Bruno Fernandes ve Osimhen Al Hilal'i reddetti
Arapların parası bu yıldızlara yetmedi
Bayramda korkunç kaza! İki aileye ateş düştü...
Bayramda korkunç kaza! İki aileye ateş düştü...
Kraliyet ailesinde yeni bomba! Meghan Markle’nin twerk videosu sızdı, ortalık yine karıştı
Kraliyet ailesinde yeni bomba! Dans videosu sızdı, ortalık yine karıştı...
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak İmamoğlu-Erdoğan yazısı!
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak İmamoğlu-Erdoğan yazısı!