Eski ABD Başkanı Joe Biden, prostat kanseri için radyoterapi tedavisine başladı. Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı.

"RADYOTERAPİ VE HORMON TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor" ifadesini kullandı.

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.