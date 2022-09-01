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ABD'de hemşire isyanı

ABD'nin New York eyaletinde, ABD Başkan Joe Biden'ın imzaladığı savaş gazilerinin tedavilerini kolaylaştıran yasanın ardından hemşireler, sayılarının artırılması çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:14
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Joe Biden'in aldığı karar sonrası ABD'de hemşire isyanı

ABD'de hemşire isyanı
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Brooklyn kentindeki Gazi İşleri Tıp Merkezi önünde protesto düzenleyen sağlık çalışanları, Kapsamlı Zehirlerle Mücadele Sözü Yasasının (PACT) uygulamaya geçmesinden sonra hastanelerde iş yoğunluğunun daha da arttığını, özellikle hemşire kadrosunda yaşanan sıkıntının daha da büyüdüğünü dile getirdi.

Ulusal Hemşireler Birliği isimli sendikanın öncülük ettiği protestoda, gazilere yönelik yasanın desteklendiği ancak, hemşirelerin sözleşme hakları, esnek çalışma imkanları ve işe alımlar konusundaki sorunların çözülmeden PACT yasasının tek başına işe yaramayacağı dile getirildi.

ABD Donanması'ndan emekli ve söz konusu sendikanın üyesi olan Ann Marie Carlin okuduğu bildiride, "Kıdemli ve gazileri önemseyen bir hemşire olarak, hem sahada hem de tıbbi tesislerimizde hazır olmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Nasıl orduda bir görevi yerine getirmek için gerekli sayıda personele ihtiyaç duyuyorsak, hastalarımıza bakmak için de yeterince hemşireye sahip olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

ABD Gazi İşleri Departmanı Genel Müfettişlik Ofisinin Temmuz 2022 raporuna göre, Gazi İşleri Tıp Merkezlerinin yüzde 91'inde ciddi boyutta hemşire sıkıntısı yaşandığı bildirilmişti.

Biden, 10 Temmuz'da, özellikle Ortadoğu bölgesindeki askeri operasyonlarda zehirli toksik maddelere maruz kalmış gazilerin tedavi imkanlarının artırılması kapsamında PACT yasasını imzalamış ve bunun "Amerikan ulusu için en önemli yasa" olduğunu söylemişti.

Biden, "Her gün ortalama 17 gazi intihar ederek ölüyor. Bu, mutlak bir trajedidir." değerlendirmesinde bulunarak yasanın gerekliliğine dikkat çekmişti.

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